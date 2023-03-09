ثقافي / هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم لقاءً مفتوحاً بعنوان "التسويق وكاتب الظل، وزيادة المبيعات"



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة غداً، لقاءً افتراضياً بعنوان "التسويق وكاتب الظل، وزيادة المبيعات"،الذي سيقدمه حسين الحاجي، ويتحدث خلاله كل من أحمد مشرف، إبراهيم آل سنان، عبد الواحد الأنصاري مستهدفةً بذلك الكُتّاب والأدباء والوكلاء، والمهتمين بهذا النوع من الكتابة في المملكة.

وسيتناول اللقاء عدة محاور، من أبرزها التعريف بكتابة الظل، وأسباب الاعتماد على هذا النوع من الكتابة واستعراض اشتراطاتها، وحدود الإضافة من كاتب الظل، والتطرق لتسويق العمل إذا ما كان من كاتب الظل، واستعراض لواقع كاتب الظل في المملكة، وحقوقه، ومسؤولياته.

ويأتي هذا اللقاء امتداداً للقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ بهدف مناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بهذه القطاعات، وتعريف المجتمع بمختلف القوالب الأدبية والترجمية والنشرية، إضافةً إلى الاستماع إلى الأفكار والرؤى والتطلعات الرامية إلى تطوير القطاع نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة في تطويره،والارتقاء به إلى مستويات متقدمة.

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22:15ت م

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