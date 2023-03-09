السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط إيطاليا



بيروجا 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر وسط إيطاليا اليوم.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال على عمق كيلومترين وعلى بعد 27 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة بيروجا بإيطاليا.

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19:54ت م

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