السعودية اليوم / "الغطاء النباتي" ينظم فعالية اليوم الدولي للغابات تحت شعار "الغابات والصحة"



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فعالية اليوم الدولي للغابات في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة يومي 20 - 21 /3/ 2023، وذلك تحت شعار "الغابات والصحة"، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال الغابات.

وستتضمن الفعالية مجموعة من المحاور، منها أثر الغابات في صحة الإنسان والبيئة، واقع بيئة الغابات وطرق مراقبتها وحمايتها للمحافظة عليها، ودور المجتمعات المحلية في تأهيل الغابات، إضافة إلى دور القطاعات المختلفة في تنمية الغابات وبناء القدرات، يلقيها عدد من المتخصصين الدوليين، والخبراء المحليين من المركز ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالسعودية، وعدد من الجامعات

ويأتي احتفال المركز باليوم الدولي للغابات ومشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي تحتلها الغابات في الحفاظ على حياة الإنسان والبيئة، ووجوب تعزيز الوعي بالمحافظة عليها وحمايتها تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ حيث تسهم في الحــد مــن التغيــر المناخــي مــن خــلال كفاءتهــا العاليــة فــي تخزيــن الكربــون، كمــا أنهــا مــأوى للعديــد مــن الكائنــات الحيــة وغيرها من الفوائد.

يشار إلى أن مركز الغطاء النباتي يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وحمايتها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

// انتهى //

19:25ت م

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الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واسينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فعالية اليوم الدولي للغابات في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة يومي 20 - 21 /3/ 2023، وذلك تحت شعار "الغابات والصحة"، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال الغابات.وستتضمن الفعالية مجموعة من المحاور، منها أثر الغابات في صحة الإنسان والبيئة، واقع بيئة الغابات وطرق مراقبتها وحمايتها للمحافظة عليها، ودور المجتمعات المحلية في تأهيل الغابات، إضافة إلى دور القطاعات المختلفة في تنمية الغابات وبناء القدرات، يلقيها عدد من المتخصصين الدوليين، والخبراء المحليين من المركز ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالسعودية، وعدد من الجامعات السعودية ، وهيئة تطوير منطقة عسير، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.ويأتي احتفال المركز باليوم الدولي للغابات ومشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي تحتلها الغابات في الحفاظ على حياة الإنسان والبيئة، ووجوب تعزيز الوعي بالمحافظة عليها وحمايتها تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ حيث تسهم في الحــد مــن التغيــر المناخــي مــن خــلال كفاءتهــا العاليــة فــي تخزيــن الكربــون، كمــا أنهــا مــأوى للعديــد مــن الكائنــات الحيــة وغيرها من الفوائد.يشار إلى أن مركز الغطاء النباتي يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وحمايتها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.// انتهى //19:25ت م0187

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