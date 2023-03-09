السعودية اليوم / مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية يستقبل وزير البيئة والتغير المناخي القطري



الخرطوم 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

التقى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم أحمد الدخيري اليوم وزير البيئة والتغير المناخي في دولة قطر الشيخ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني .

وجرى خلال اللقاء وفقاً لبيان صادر عن المنظمة بالخرطوم، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وإستراتيجية وخطة الوزارة.

كما اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول اتفاقية تشمل عدداً من البرامج والمشروعات التي ستنفذ بالتعاون مابين المنظمة والوزارة في مجالات المناخ، الحياة البرية، الجفاف والعواصف الترابية.

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19:24ت م

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