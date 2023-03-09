السعودية اليوم / فحص محطة كهرباء كدي الاحتياطية للتأكد من جاهزيتها للتغذية الكهربائية للمسجد الحرام ومرافقه خلال رمضان



مكة المكرمة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة اليون تجربة موثوقية التغذية الكهربائية للمسجد الحرام ومرافقه من خلال محطة كهرباء كدي الاحتياطية للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها قُبيل موسم رمضان 1444هـ، وفق التنسيق المسبق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وبمشاركة الجهات المعنية ممثلةً في الأمن العام (شرطة العاصمة المقدسة) والشركة

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني أن الإدارة قامت بالتأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS للتأكد من جاهزية كل الأنظمة بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للأنظمة والاصول المرتبطة بكافة المساحات والمواقع بالمسجد الحرام فقد تمت تجربة فعلية بفصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي ، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام.

وأفاد أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال الهامة بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS)، والتي تكفي لتشغيل الكهرباء. وتعتبر محطة كهرباء كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع حيث يصل عددها إلى ثمان مولدات، حيث تبعد (3.5) كيلو متر جنوب المسجد الحرام, وهذه المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آلياً لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.

// انتهى //

19:13ت م

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مكة المكرمة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واسنفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة اليون تجربة موثوقية التغذية الكهربائية للمسجد الحرام ومرافقه من خلال محطة كهرباء كدي الاحتياطية للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها قُبيل موسم رمضان 1444هـ، وفق التنسيق المسبق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وبمشاركة الجهات المعنية ممثلةً في الأمن العام (شرطة العاصمة المقدسة) والشركة السعودية للكهرباء، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة والإدارة العامة للأمن والسلامة.وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني أن الإدارة قامت بالتأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS للتأكد من جاهزية كل الأنظمة بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للأنظمة والاصول المرتبطة بكافة المساحات والمواقع بالمسجد الحرام فقد تمت تجربة فعلية بفصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي ، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام.وأفاد أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال الهامة بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS)، والتي تكفي لتشغيل الكهرباء. وتعتبر محطة كهرباء كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع حيث يصل عددها إلى ثمان مولدات، حيث تبعد (3.5) كيلو متر جنوب المسجد الحرام, وهذه المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آلياً لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.// انتهى //19:13ت م0181

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فحص محطة كهرباء كدي الاحتياطية للتأكد من جاهزيتها للتغذية الكهربائية للمسجد الحرام ومرافقه خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.