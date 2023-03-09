السعودية اليوم / نائب وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولي للسكري



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

برعاية معالي وزير الصحة الاستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل , افتتح معالي نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح اليوم , المؤتمر الدولي للسكري، والمعرض المصاحب له الذي يستمر من 9- 10 مارس 2023م، وذلك بفندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية في الرياض.

وأوضح مساعد الوكيل لوزارة الصحة لطب الوقائي الدكتور عبدالله عسيري في كلمته في الحفل أن" الصحة" تقوم وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على الارتقاء بالرعاية الصحية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات بهدف تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.وأضاف أن الوزارة تؤكد على أهمية تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة في مجال الأمراض المزمنة ومكافحة داء السكري على وجه الخصوص،مقدمًا شكره للقائمين على هذا المؤتمر ولجهدهم المبذول.

وأكد الدكتور عبدالله عسيري ان " الصحة " تحرص على تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية ، ومواكبة البحوث والدراسات ، مؤكدًا أن داء السكري أصبح وباء يهدد الجميع، داعياً إلى تكاتف الجهود من الجميع لمكافحة السكري.حيث يهدف هذا المؤتمر الدولي إلى تعزيز صحة المجتمع الوقائية والعلاجية من الامراض، وقد شارك فيه عدد من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، المتخصصين في مجال مكافحة السكري. وتضمن المؤتمر والجدول العلمي أوراق عمل ومحاضرات وورش العمل حول الوقاية من مرض السكري ، ومن ضمنها محاضرة عن داء السكري ، ووثيقة التأمين في المجال الصحي، ومحاضرة من منظمة الصحة العالمية عن هذا المرض ، وأخرى عن دور الهيئة

وكان المؤتمر متاح حضورياً وافتراضيًا، ومعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 16 ساعة تعليم مستمر مجانية.

// انتهى //

18:26ت م

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الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واسبرعاية معالي وزير الصحة الاستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل , افتتح معالي نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح اليوم , المؤتمر الدولي للسكري، والمعرض المصاحب له الذي يستمر من 9- 10 مارس 2023م، وذلك بفندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية في الرياض.وأوضح مساعد الوكيل لوزارة الصحة لطب الوقائي الدكتور عبدالله عسيري في كلمته في الحفل أن" الصحة" تقوم وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على الارتقاء بالرعاية الصحية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات بهدف تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.وأضاف أن الوزارة تؤكد على أهمية تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة في مجال الأمراض المزمنة ومكافحة داء السكري على وجه الخصوص،مقدمًا شكره للقائمين على هذا المؤتمر ولجهدهم المبذول.وأكد الدكتور عبدالله عسيري ان " الصحة " تحرص على تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية ، ومواكبة البحوث والدراسات ، مؤكدًا أن داء السكري أصبح وباء يهدد الجميع، داعياً إلى تكاتف الجهود من الجميع لمكافحة السكري.حيث يهدف هذا المؤتمر الدولي إلى تعزيز صحة المجتمع الوقائية والعلاجية من الامراض، وقد شارك فيه عدد من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، المتخصصين في مجال مكافحة السكري. وتضمن المؤتمر والجدول العلمي أوراق عمل ومحاضرات وورش العمل حول الوقاية من مرض السكري ، ومن ضمنها محاضرة عن داء السكري ، ووثيقة التأمين في المجال الصحي، ومحاضرة من منظمة الصحة العالمية عن هذا المرض ، وأخرى عن دور الهيئة السعودية للغذاء والدواء في مكافحة السكري، وعرض ومناقشة التقنيات الحديثة في معالجة داء السكري وطرق المتابعة والتحكم فيه، إضافة إلى تخصيص مساحة لعرض الاوراق العلمية والبحثية.وكان المؤتمر متاح حضورياً وافتراضيًا، ومعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 16 ساعة تعليم مستمر مجانية.// انتهى //18:26ت م0174

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