السعودية اليوم / وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يدشن بازان ومواضئ الواجهة البحرية بمحافظة جدة



جدة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

دشنت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية اليوم بازان ومواضئ الواجهة البحرية بمنطقة "سباق الفورميلا 1" بمحافظة جدة؛ بحضور ممثل أمانة الوقف المستشار وعضو المجلس المنتدب عبدالله بن عبدالرحمن الشهري، ونائب مدير فرع وزارة

ويشتمل البازان على 12 موضعاً للوضوء منها 2 لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يحتوي على نظام فلترة وتعقيم صحي لمياه الشرب.؛ حيث يخدم البازان "منطقة الفورميلا 1" والمسجد المجاور له.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري.

// انتهى //

18:25ت م

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جدة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واسدشنت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية اليوم بازان ومواضئ الواجهة البحرية بمنطقة "سباق الفورميلا 1" بمحافظة جدة؛ بحضور ممثل أمانة الوقف المستشار وعضو المجلس المنتدب عبدالله بن عبدالرحمن الشهري، ونائب مدير فرع وزارة الرياضة بالمحافظة محمد بن حسن العيافي.ويشتمل البازان على 12 موضعاً للوضوء منها 2 لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يحتوي على نظام فلترة وتعقيم صحي لمياه الشرب.؛ حيث يخدم البازان "منطقة الفورميلا 1" والمسجد المجاور له.يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري.// انتهى //18:25ت م0172

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