السعودية اليوم / تدشين القافلة الإرشادية الزراعية في محافظة القنفذة



مكة المكرمة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

دُشنت بمحافظة القنفذة القافلة الارشادية الزراعية، وتستمر لمدة 3 أيام في الكورنيش الجنوبي .

وتشمل فعاليات القافلة التي تستمر لمدة 3 أيام في الكورنيش الجنوبي , العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين من خلال وضع العديد من الأركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي، أن القافلة تهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، كما تقدم القافلة الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، وذلك من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.

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18:25ت م

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