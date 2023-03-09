شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة إتحاد جدة القادمة بعد الفوز على النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية من معرفة ماهو موعد مباراة إتحاد جدة القادمة بعد الفوز على النصر اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي

موعد مباراة إتحاد جدة القادمة بعد الفوز على النصر

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة إتحاد جدة القادمة ضد فريق الفيحاء يوم الأثنين المقبل الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتنطلق مباراة إتحاد جدة القادمة ضد الفيحاء في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة إتحاد جدة القادمة

وتنقل فعاليات مباراة إتحاد جدة القادمة ضد الفيحاء عبر قناة ssc hd1 الناقل الحصرى لمباريات دوري روشن السعودي ويتولى التعليق عليها جعفر الصليح.