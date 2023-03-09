شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية السعودية من معرفة ماهو ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على النصر اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة العشرين من الدوري السعودي.

فوز الاتحاد على النصر

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد حقق الفوز على حساب النصر بهدف دون رد حيث سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب رومارينهو في الدقيقة الثامنين من عمر وزمن الشوط الثاني ليحقق الفريق فوز هام وغالى في الدوري السعودي.

ترتيب الدوري السعودي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة رقم 47 في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد فريق النصر عند النقطة رقم 46 في المركز الثاني، وجاء ترتيب الدوري السعودي بالكامل على النحو التالى:

1-الاتحاد 47 نقطة.

2- النصر46 نقطة.

3- الشباب 40 نقطة.

4- التعاون 34 نقطة.

5- الهلال 33 نقطة.

6- الفتح 28 نقطة.

7- الطائي 25 نقطة.

8- الفيحاء 23 نقطة.

9- ضمك 22 نقطة.

10- الاتفاق 22 نقطة.

11- أبها 22 نقطة.

12- الرائد 21 نقطة.

13- الوحدة 20 نقطة.

14- العدالة 16 نقطة.

15- الخليج 16 نقطة.

16- الباطن 6 نقاط.