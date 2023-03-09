شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يحسم الديربي ويتغلب على النصر في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد الفوز على حساب النصر بنتيجة هدف دون رد في الجولة العشرين من منافسات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر مارس الجارى على ملعب ستاد الملك فهد الدولي.

الاتحاد يحسم الديربي ويتغلب على النصر

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق الإتحاد بهدف دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبى الفريقين من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، ومر الوقت دون حدوث جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع كل مدرب بأكثر من لاعب لتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وضغط لاعبى الاتحاد لتسجيل الهدف وحاول عبدالرزاق حمدلله وغيرهم من اللاعبين ولكن دون جديد، وفي الدقيقة الـ80 سجل رومارينهو الهدف الأول لصالح فريق الإتحاد لتنتهى المباراة بفوز الإتحاد بهدف دون رد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة رقم 47 في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد فريق النصر عند النقطة رقم 46 في المركز الثاني.