شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة غيابات الهلال أمام التعاون في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقع الهلال ضيفًا على التعاون مساء الغد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

تعرف على قائمة غيابات الهلال أمام التعاون في الدوري السعودي

ويُعاني الهلال من غيابات بالجملة في قائمة الفريق، قبل ساعات من مواجهة التعاون المترتقبة، والتي نرصدها لكن فيما يلي..

- متعب المفرج

- ياسر الشهراني

- عبدالإله المالكي

- سالم الدوسري

- موسى ماريجا

- لوسيانو ڤييتو

توقيت مباراة الهلال والتعاون والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، ويأتي ذلك في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

الجدير بالذكر يقع الهلال في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، بينما يرتكز التعاون في المركز الرابع حاملًا في رصيده 34 نقطة.