شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية في صفوفه الهلال قبل مواجهة التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضربة قوية، قبل ساعات من مواجهة الفريق المرتقبة أمام التعاون في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

سالم الدوسري يغيب أمام التعاون في الدوري السعودي

وتعرض جمهور نادي الهلال إلى صدمة كبيرة، بعدما ثُبت تعرض نجم الفريق سالم الدوسري إلى إصابة قوية، وعن آثارها يغيب الدولي السعودي أمام التعاون مساء الغد الجمعة، ليفتقد الزعيم عمودًا عامًا من أعمدة الفريق.

موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2022/2023

من المقرر أن يقع الهلال ضيفًا على التعاون مساء الغد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الجدير ذكره يقع الهلال في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حاملًا في رصيده 33 نقطة، بينما يرتكز التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.