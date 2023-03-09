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تعليم جدة: الأحد إجازة لكافة المدارس لإقامة سباق الفورميلا 1

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الرياض - محمد الوسيري - قررت الإدارة العامة للتعليم بـ جدة، منح كل المدارس في جدة إجازة يوم الأحد الموافق 27/ 08/ 1444هـ مع تفعيل منصة التعليم عن بعد، لإقامة سباق الفورميلا 1.

التعليم عن بعد

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: نظرًا لإقامة سباق الفورميلا 1 في مدينة جدة خلال الفترة 25- 27 شعبان 1444هـ، تعليم جدة: إجازة لكافة المدارس في جدة يوم الأحد الموافق 27/ 08/ 1444هـ مع تفعيل منصة التعليم عن بعد.

وتستضيف مدينة جدة للمرة الثالثة على التوالي سباق جائزة stc للفورمولا 1، من 17- 19 مارس 2023.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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