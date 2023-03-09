شراء المنتجات المقلّدة دعم للسارقين

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الرياض - محمد الوسيري - أشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز السويلم، إلى أن المنتجات المقلدة والمنسوخة تنتهك حقوق الملكية الفكرية، وشراؤها يعد دعمًا للمتسترين والمخالفين.

انتهاك حقوق الآخرين

وقال السويلم، خلال لقائه مع برنامج النقطة العمياء على قناة السعودية: إن هناك من يقتات على انتهاك حقوق الآخرين مثل المتسترين ومن يبيعون المنتجات المقلدة وكثير من المخالفين.

ولفت السويلم إلى 70% من الناس على مستوى العالم يشترون منتجات مسروقة أو منتهكة لحقوق الملكية الفكرية.