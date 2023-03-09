700 ساعة بث رقمي بـ10 لغات عبر منصة الحرمين

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وتستهدف الرئاسة نحو 700 ساعة بث رقمي بـ10 لغات عالمية.
وفي جانب آخر تترجم الرئاسة كثير من اللغات خدمة لضيوف الرحمن، على اختلاف ألسنتهم وثقافاتهم وأعراقهم، وللمرة الأولى تقدم الرئاسة خدمات الترجمة والإرشاد المكاني وإجابة السائلين بـ51 لغة عالمية.
من جهة أخرى، نظمت الرئاسة ممثلة في الإدارة العامة بالوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية برنامجي (تُقى) و(أكرم وأطعم)، لعاملات المسجد الحرام، وذلك ضمن مشروع (قيمٌ رمضانية) في موسمه الثاني.
ويستهدف برنامج (قيم رمضانية) العاملات بالمسجد الحرام لتهيئتهن للاستعداد لرمضان المبارك.
إلى ذلك تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استكمال الخطط التطويرية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين وفق خطط منهجية ومدروسة مستمدة من أحدث الدراسات والمواصفات الخدمية العالمية، وتسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المعتمرين والمصلين خلال رمضان.
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام مقادمي أن الرئاسة استحدثت خدمات رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر منظومة عمل ذكية لا تحتاج لأي تدخل بشري، منها روبوتات للتعقيم والتطهير وروبوتات توجيهية تعمل على توجيه الزوار والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات العالمية والتواصل مع المشايخ عن بعد، كذلك روبوت توزيع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام وهو روبوت ذكي مزود بشاشة مع سماعات صوت يمكن تغييرها وتعديلها في أي وقت ويعمل بمستشعرات ثلاثية الأبعاد لتجنب الاصطدام بالأجسام ونظام ملاحة تلقائي.
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