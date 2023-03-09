إغلاق 717 منشأة تجارية وصحية مخالفة بجدة

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وأكد المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي، أن الأمانة نفذت أكثر من 29 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، لافتا إلى استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وبين أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 18.163 منشأة صحية، و10.976 منشأة تجارية، وإغلاق 717 منشآت مخالفة.
وبين أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 22.572 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.
وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.
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