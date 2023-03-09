معاقبة 39 منشأة صيدلانية تهاونت في توفير الأدوية

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وأوضحت الهيئة أنها رصدت 9 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و(5) منشآت لم تبلغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و25 منشأة لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني المعتمد.
يذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
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