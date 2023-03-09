شكرا لقرائتكم خبر معاقبة 39 منشأة صيدلانية تهاونت في توفير الأدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على 39 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، ومن المخالفات المضبوطة عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، وعدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال فبراير الماضي.

وأوضحت الهيئة أنها رصدت 9 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و(5) منشآت لم تبلغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و25 منشأة لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني المعتمد.

يذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.