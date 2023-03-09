«تشغيل وصيانة المسجد النبوي» تتأهب لرمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارة التشغيل والصيانة بالمسجد النبوي الاستعدادات والتجهيزات للتأكد من جاهزية الخدمات لرمضان مبارك. وأنهت الإدارة جاهزية غرفة التحكم الرئيسة وغرفة الصوت ومضخات خزانات زمزم وتجهيزات التكييف والتهوية بالمسجد النبوي، ومشروع تهيئة ممر مدخل باب 340 بالساحات الشمالية الذي تنفذه وكالة شؤون المسجد النبوي بالتعاون مع أمانة المدينة المنورة، وكذلك جرى التأكد من جاهزية السلالم الكهربائية والمصاعد إضافة إلى بعض مرافق دورات المياه الجاري تهيئتها للساحة الغربية الجديدة.

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