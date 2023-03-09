شكرا لقرائتكم خبر احتفالية بيوم العلم تعزز دلالاته في ساحة العدل بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد وزارة الثقافة للاحتفاء بــ«يوم العلم» عبر فعاليات ثقافية وفنية نوعية تقام في ساحة العدل بجانب قصر الحكم والمصمك التاريخي بالرياض، خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس الحالي، ترسي من خلالها الوزارة الارتباط الوثيق بين المواطن وبين العلم، وتعزز من دلالات وتجليات العلم، وذلك بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، ويمكن الحصول على تذاكر الفعالية عبر الرابط الالكتروني المخصص.

وتشتمل الفعاليات التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، على «معرض العلم» الذي يروي حكاية العلم عبر ثلاثة قرون، متضمنا مراحل تطور العلم، وتاريخه، وعناصره، وبروتوكولات استخدامه، إلى جانب تسليط الضوء على رمزية بيرق العرضة، ودلالات لونه، والرمزية في تفاصيل الراية العظيمة التي ترفرف بالتوحيد زهوا وفخرا، وبالسيف قوة وحزما، وينقسم المعرض إلى 4 مراحل تحاكي وتسرد معلومات ثقافية وأعمالا فنية، وهي: فصول، ورموز ودلالات، وأصول، وتحت البيرق.

وستبدأ الرحلة الأولى بمرحلة «فصول» التي ستضم أربعة أعمال ينتقل من خلالها الزائر عبر الزمن بداية من الأمر الملكي الكريم بتخصيص «يوم العلم»، ثم العودة بالتاريخ إلى مراحل تطوره، بدءا من «قصة العلم» التي ستروى عبر قماشين متدليين من السقف، الأول مكتوب باللغة العربية، والثاني باللغة الإنجليزية، ثم العمل الفني «الأعلام» وهو عبارة عن طبقات من الأقمشة التي تكمل شكل الأعلام الأربعة، وعرض للتسلسل الزمني لهذه الأعلام داخل إطارات زجاجية يشد عليها العلم، وتحتوي على وصف كتابي للقصة بناء على الأحداث التاريخية.

وفي المرحلة الثانية «رموز ودلالات» سيتعرف الزائر على الرموز والدلالات التي يحملها العلم للونه الأخضر، خط الثلث والسيف، والتي تحكي كل واحدة منها دلالة عظيمة، أما المرحلة الثالثة «أصول» فستكون عبارة عن رحلة معلوماتية عن بروتوكولات وأصول استخدام العلم، والتعامل معه.

أبرز الأعمال الفنية بالمعرض:

