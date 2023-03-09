شكرا لقرائتكم خبر بعثة دولية تزور الموقع المقترح لمعرض «الرياض إكسبو 2030 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض برفقة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد، الموقع المقترح لمعرض الرياض إكسبو 2030، حيث جرى الاطلاع على المخطط الرئيس للموقع، والذي يمتد على مساحة 6 ملايين م2، وذلك خلال اليوم الثالث لزيارة البعثة للرياض.

وضمن جدول أعمال البعثة، زار الأعضاء محطة قطار الرياض في مركز الملك عبدالله المالي «كافد»، إحدى المحطات الرئيسة ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض - أحد أكبر مشاريع النقل العام في العالم - الذي يتم العمل عليه حاليا ليربط مدينة الرياض وفق نظام نقل فعال ومواصفات فنية عالية، وجرى مناقشة استراتيجيات وخطط النقل المستقبلية لمدينة الرياض.

وقام أعضاء البعثة بتجربة رحلة التوجه إلى الموقع المقترح للمعرض عبر قطار الرياض، حيث استقلوا (الخط 4)، إحدى الخطوط الرئيسة التي تربط القطار بمرافق العاصمة الأخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة لأعضاء البعثة أثناء الجولة، أن ما شهدته مدينة الرياض من مشاريع كبرى يجري تنفيذها أو التخطيط لها، تتوافق مع ما توليه القيادة الرشيدة ومؤسسات الدولة من دعم لملف استضافة الرياض للمعرض، وما تحظى به الفعاليات الكبرى من تفاعل مجتمعي، جعل من المملكة عموما والرياض بشكل خاص مكانا مثاليا لاستضافة هذا المحفل العالمي.

من جهة أخرى، عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر بحضور مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العُمر، اجتماعا مع وفد البعثة، أوضح خلاله أن المملكة تمتلك بنية تحتية قوية ومتقدمة، وفق المؤشرات الدولية.

مزايا استضافة المملكة للمعرض

