إتاحة التأشيرة السياحية لجميع مقيمي دول الخليج

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وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة التي أصدرها وزير السياحة أحمد الخطيب، شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة.
وأوضحت الوزارة أن جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أصبح بإمكانهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية الكترونية، وذلك بالتقديم من خلال منصة «روح السعودية»، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.
وتشترط لائحة تأشيرة الزيارة السياحية الصادرة عن الوزارة ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة أثناء وجودهم في المملكة. بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، كما نوهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة في أثناء موسم الحج.
كما دعت الوزارة بزيارة المنصة الالكترونية للحصول على المزيد من المعلومات عن التأشيرة www.visitsaudi.com أو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية www.mofa.gov.sa.
ماذا يعني التوسع في منح التأشيرة؟
- إتاحة الفرصة لجميع المقيمين بدول الخليج للاستمتاع بالوجهات السياحية.
- تمكينهم من المشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية.
- التعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.
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