مانجا تنفرد بتعريب وتطوير وتوزيع لعبة جريندايزر

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وستعمل مانجا مع شركة مايكرويدز لتعريب اللعبة وتوفير فرص للمواهب السعودية لتكون جزءا من المرحلة، إضافة إلى تسويق لعبة «مغامرات الفضاء جريندايزر».
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج عصام بخاري، أن المملكة والشرق الأوسط تعدان من أهم وأسرع أسواق الألعاب نموا في العالم، واستطاعت مانجا للإنتاج خلال السنوات الماضية تسجيل نجاحاتها في إنتاج وتوزيع وترخيص المحتوى.
وأضاف «اليوم نسعد بالشراكة مع مايكرويدز في نشر ألعاب بمستوى تصنيف امتياز وعبر الاستثمار في الكفاءات السعودية، ستعمل شركة مانجا للإنتاج في توزيع وتطوير وترويج اللعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في تطوير قطاع صناعة ألعاب الفيديو والمحتوى الإبداعي في المنطقة».
من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لشركة مايكرويدز ستيفان لونجيرد بتوسيع الشركة نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنح تجربة فريدة من نوعها لجميع محبي جريندايزر، مؤكدا أن مانجا للإنتاج تلعب دورا مهما في توزيع اللعبة وترويجها وإرساء قواعد صناعة وتطوير الألعاب في المنطقة، كما سبق وأن أثبتت قدراتها في الصناعة الإبداعية بكافة مجالاتها».
فيما أوضح مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في مانجا للإنتاج عبد العزيز النغموش، أن مانجا للإنتاج تؤمن بصدى الصناعة الإبداعية ودورها الكبير في تطوير المجتمع، وكذلك دور الألعاب الذي يشكل جزءا كبيرا من حياة المجتمعات.
اللعبة ستكون متاحة على:
- بلايستيشن 4
- بلايستيشن 5
- إكس بوكس سيريس
- إكس بوكس ون
- نيتيندو سويتش
- الحاسوب الشخصي
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