شكرا لقرائتكم خبر العلا تحتضن حفل أفضل القرى السياحية في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد اختيار البلدة القديمة في المحافظة ضمنها، تحتفل منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، بأفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022، وذلك خلال حفل تنظمه في محافظة العلا يومي 12 و13 مارس الحالي.

وتندرج مبادرة «أفضل القرى السياحية» في إطار برنامج السياحة من أجل التنمية الريفية وفقا لمنظمة السياحة العالمية، الذي أصدر منذ عام 2021 قائمة سنوية بالوجهات التي تبرز التزامها بالاستدامة من جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وسيتم تكريم القرى العالمية بحضور عدد من الوزراء من الدول الفائزة.

ويقر برنامج السياحة من أجل التنمية الريفية، التابع لمنظمة السياحة العالمية، بأهمية الحفاظ وتجديد القرى التراثية والسياحية في العالم، بالنظر إلى تضمين البرنامج لأهداف استراتيجية مثل توفير الفرص وتوليد الوظائف وتعزيز الموارد الثقافية وحمايتها.

ويسعى البرنامج أيضا إلى الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في جميع أنحاء العالم من خلال تمكين المجتمعات من أجل تطوير السياحة والحوكمة الهادفة إلى الحد من التفاوت بين المناطق ومكافحة انخفاض عدد السكان وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وكانت منظمة السياحة العالمية، اختارت في ديسمبر الماضي أفضل القرى السياحية 2022، وتم تقييم القرى من قبل مجلس استشاري مستقل بناء على مجموعة من المعايير التي تغطي تسعة مجالات.

وتتلقى القرى المختارة، الدعم من منظمة السياحة العالمية وشركائها في تحسين عناصر المجالات التي حددت، وستوفر حيزا لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعلم والفرص.

تقييم أفضل القرى وفق 9 مجالات:

