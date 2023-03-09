شكرا لقرائتكم خبر معرض «سارية» يبرز إرث وحضارة المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم أمس الأول بمركز الفنون بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة معرض «سارية» للفنون البصرية، الذي يسلط الضوء على إرث المملكة وحضارتها وثقافتها وعاداتها وفنونها على مر التاريخ. ويقدم معرض «سارية» أشغالا فنية لمجموعة من الفنانات التشكيليات في قالب معاصر باستخدام مواد طبيعية تشكل لتظهر أعمالا فنيه تبرز الإرث التاريخي للمملكة. وتطرقت الفنانة التشكيلية دانة المدني، طالبة فنون بصرية بجامعة طيبة إلى عملها «إرث الأصالة»، الذي يتحدث عن الإرث في الماضي والحاضر وتميز العمل بالملمس الحجري والعقال المقصب، كما تزين العمل بالعلم السعودي.

كانت هذه تفاصيل خبر معرض «سارية» يبرز إرث وحضارة المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.