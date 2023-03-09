تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز الأحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، يكرم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، المهندس أحمد الراجحي، الفائزين في الدورة العاشرة للجائزة، الأحد المقبل، في فندق الفيصلية. وأكدت رئيسة اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء الأميرة نوف بنت عبدالله، أهمية الإنتاج المحلي للعمل الاجتماعي، خاصة أنه نافذة حقيقية لرواد هذا العمل من خلال الدعم والتحفيز وإيجاد فرص التأهيل. فروع الجائزة:





التميز في الإنجاز الوطني للجهات.



التميز في الوقف الإسلامي للجهات الوقفية.



التميز في برامج العمل الاجتماعي للجهات غير الربحية.



التميز لرواد العمل الاجتماعي.



التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات.



التميز في الاستدامة البيئية.



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