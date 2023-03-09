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كما يتضمن المعرض العديد من ورش العمل المتعلقة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البيئة المكانية والافتراضية، حيث يجمع المعرض العديد من الجهات التي تمثل 25 دولة يمثلون الجهات المتخصصة كذلك يشارك عدد من الخبراء المحليين والعالميين لنقل التجارب والأبحاث المتعلقة بمواضيع الإعاقة والتأهيل بهدف تبنيها ورفع مستوى جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف المعرض إلى خلق بيئة تربط بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين في المجال من خلال مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي المختص بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الفعاليات المصاحبة التي يشتمل عليها المعرض والبرامج الثقافية والتوعوية.
يأتي المعرض امتدادا للجهود المقدمة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع والوصول إلى مجتمع يحقق الاندماج والشمل وسيتم من خلاله استعراض المبادرات الساعية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل والمجتمع والتعاون والتكاتف مع مختلف القطاعات لرفع مستوى جودة الحياة لهم وتعزيز كافة الخدمات المقدمة.
ودعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة كافة الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين والمختصين في مجال التأهيل للحضور والمشاركة من خلال التسجيل عبر الرابط المخصص لصفحة المعرض www.SaudiRehabeXpo.com
أهداف المعرض:
- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع.
- الوصول إلى مجتمع يحقق الاندماج والشمل
- استعراض المبادرات الساعية لتحقيق الرؤية
- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
- رفع مستوى جودة الحياة لهم وتعزيز كافة الخدمات
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