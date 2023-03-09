المرأة السعودية تشارك في الأمن السيبراني بنسبة 27%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسهم المرأة في تمكين التحول الرقمي الآمن، في ظل البرامج والمبادرات الممكنة لمشاركتها.

ووفقا لمجلس شؤون الأسرة، فإن نسبة مشاركة المرأة السعودية في قطاع الأمن السيبراني بلغت 27 %، وذلك في إطار رحلة التحول الرقمي بالمملكة، التي تحتضن المهارات والكفاءات، من أجل مستقبل زاهر.

ووضع المجلس 10 خطوات مكنت التحولات، منها إجراء البحوث لتجسير فجوة مشاركة النساء، واستقطاب العقول والمهارات الكامنة، إلى جانب إطلاق برامج لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وتأهيل القيادات الوطنية في قطاع الأمن السيبراني.

واحتفاء باليوم العالمي للمرأة، نظم وفد المملكة المشارك في أعمال لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة حدثا جانبيا لإبراز الجهود الوطنية لتمكين المرأة في الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي، خلال تسليط الضوء على بعض التجارب والنماذج المتميزة.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقت أمين عام مجلس شؤون الأسرة رئيسة وفد المملكة الدكتورة ميمونة آل خليل برئيسة وفد دولة الكويت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، وذلك في مقر وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الأسرية والاجتماعية.

خطوات مكنت التحولات

