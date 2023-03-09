مهرجان مسرحي بجامعة الملك سعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى وزير التعليم يوسف البنيان الأحد المقبل، المهرجان المسرحي الجامعي الثالث للجامعات السعودية (بنسخة الديودراما والمعرض المصاحب)، الذي تنظمه جامعة الملك سعود، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وذلك بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس للجامعة ويستمر لمدة خمسة أيام. ويشمل المهرجان المسرحي على عدد من العروض المسرحية المتنوعة تقدمها الجامعات المشاركة خلال الخمسة أيام من المهرجان، ودورات في كتابة النص المسرحي ودورة إعداد الممثل المسرحي وأنشطة ثقافية وترفيهية وفنون أدائية والسحب على جوائز قيمة للحضور داخل المعرض المصاحب للمهرجان.

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