رابط تويتر يلا شوت YallaShoot بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والإتحاد دون تقطيع تعليق فهد العتيبي.. مشاهدة إتحاد جدة ضد النصر رابط يوتيوب لايف ناو

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بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والإتحاد

تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة النصر

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، مدﷲ العليان، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود.

خط الوسط: طارق حامد، إيجور كورنادو، رومارينهو، عبدالعزيز البيشي، برونو هنريكي.

خط الهجوم: عبدالرازق حمدﷲ.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الاتحاد

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: كونان، عبد الله مادو، علي العمري، سلطان الغنام، ألفارو جوزنزاليس.

خط الوسط: عبد المجيد الصلهيم، جوستافو، محمد مران، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.



ويدخل فريق النصر المباراة وهو يحتل المركز الأول في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة من لعب 19 مباراة حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة فقط.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق إتحاد جدة يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة من لعب 19 مباراة حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة فقط.