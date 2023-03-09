شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تويتر LIVE NOW بث مباشر مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي.. مشاهدة النصر ضد الإتحاد تعليق عربي دون تقطيع كورة لايف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رابط تويتر LIVE NOW بث مباشر مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي.. مشاهدة النصر ضد الإتحاد تعليق عربي دون تقطيع كورة لايف تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية، اليوم، الخميس، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بـ جدة، لمشاهدة كلاسيكو الاتحاد بقيادة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، ومنافسه النصر، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من دوري روشن للمحترفين.

بث مباشر مباراة النصر والاتحاد

تقام المباراة بين الاتحاد وغريمه النصر، اليوم الخميس 9 مارس 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة، على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بـ جدة.

ويحسم هذا اللقاء صدارة الترتيب التي يتصدرها النصر برصيد 43 نقطة متفوقا على الاتحاد بفارق نقطتين، حال فوز أي منهما، أما التعادل فسيجعل الأمور مستمرة كما هو الحال الآن.

ويدخل فريق النصر في تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، ألفارو، عبدالله مادو

وفي الوسط: جيسلان كونان، لويز جستافو، عبد المجيد الصليهم

الشق الهجومي: عبدالرحمن غريب، محمد مران، رونالدو

تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية الناقل الحصري للمباريات دوري روشن في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.