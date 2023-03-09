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بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والإتحاد جودة عالية دون تقطيع يلا شوت Yallashoot || مشاهدة النصر ضد الإتحاد هدف رونالدو اليوم العالمي

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محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والإتحاد جودة عالية دون تقطيع يلا شوت Yallashoot || مشاهدة النصر ضد الإتحاد هدف رونالدو اليوم العالمي واحدة من الموضوعات التي يتساءل عليها عشاق الكرة العربية والعالمية في كل مكان في المباراة التي ستنطلق بعد قليل في ديربي الكرة بشكل عام.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والإتحاد

ويدخل فريق النصر المباراة وهو يحتل المركز الأول في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة من لعب 19 مباراة حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة فقط.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق إتحاد جدة يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة من لعب 19 مباراة حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة فقط.

ويدخل الإتحاد في تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: جروهي. 
خط الدفاع: العليان - شراحيلي - حجازي - بامسعود.  
خط الوسط: طارق حامد - هنريكي - البيشي - رومارينهو - كورونادو.
خط الهجوم: حمدالله.

وتنقل شبكة قنوات "SSC" السعودية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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