شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو دوري روشن.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الاتحاد أمام النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

تشكيل الاتحاد الرسمي أمام النصر في اليوم الخميس الدوري السعودي

وكشف نونو سانتو عن تشكيل أصحاب الديار المقرر أن يدخل به أمام كتيبة العميد والذي جاء كالتالي..

حراسة المرمى: جروهي.



خط الدفاع: العليان - شراحيلي - حجازي - بامسعود.



خط الوسط: طارق حامد - هنريكي - البيشي - رومارينهو - كورونادو.



خط الهجوم: حمدالله.



موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ويستضيف الاتحاد في الجوهرة المشتعلة غريمه النصر، مساء اليوم الخميس الموافق 9 من شهر مارس الجاري، في صراع نارٍ بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على موقف الاتحاد والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي

يقع الاتحاد في وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 44 نقطة، بينما يرتكز النصر في قمة الترتيب حاملًا في رصيده 46 نقطة.