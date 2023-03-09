شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود هجوم النصر الرسمي أمام الاتحاد.. وغياب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث مرتقبي اللقاء الجامع بين الاتحاد والنصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، عن تشكيل النصر الرسمي المقرر أن يدخل به أمام كتيبة العميد.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية تشكيل النصر الرسمي أمام الاتحاد، والذي من المقرر أن يأتي كالتالي..

تشكيل النصر الرسمي أمام الاتحاد في اليوم الخميس الدوري السعودي

وكشف رودي جارسيا عن تشكيل الضيوف كتيبة العميد والذي جاء كالتالي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، ألفارو، عبدالله مادو

وفي الوسط: جيسلان كونان، لويز جستافو، عبد المجيد الصليهم

الشق الهجومي: عبدالرحمن غريب، محمد مران، رونالدو

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع النصر ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد، مساء اليوم الخميس الموافق 9 من شهر مارس الجاري، في صراع بين الطرفين لحسم نقاط الفوز وضمان البقاء في دائرة الظفر بلقب الدوري.

وتبدأ صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية الناقل الحصري للمباريات دوري روشن في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على موقف الاتحاد والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي

ترتكز كتيبة العميد في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشن برصيد 44 نقطة، بينما يقع العالمي في قمة الترتيب برصيد 46 نقطة.