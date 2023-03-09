شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعلن قائمة الفريق لمواجهة النصر.. غياب نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، بالإعلان عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره النصر، في مباراة الكلاسيكو، بدوري روشن السعودي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، مباراة الكلاسيكو بين اتحاد جدة والنصر السعودي.

وقرر سانتو استبعاد الأنجولي هيلدر كوستا، من قائمة اتحاد جدة لمواجهة النصر، وذلك طبقًا للائحة التي تنص على مشاركة 7 لاعبين أجانب فقط لكل فريق في المباراة.

ويتواجد اتحاد جدة في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 44 نقطة، بينما يتصدر النصر جدول ترتيب البطولة، برصيد46 نقطة.