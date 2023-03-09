السعودية اليوم / تحت رعاية سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود .. قائد قوات أمن المنشآت يشهد حفل تخريج دورة برنامج دبلوم العلوم الأمنية للضباط بالرياض



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حفل تخريج برنامج دورة دبلوم العلوم الأمنية التاسعة للضباط، وذلك بمعهد تدريب قوات أمن المنشآت بمنطقة الرياض.

وأكّد اللواء العتيبي، الحرص على النهوض بالعملية التدريبية في القوات بطريقة ممنهجةٍ ومقننةٍ للاستفادة من المخرجات في صقل نواحي الموهبة والإبداع مع الاهتمام بالقيم الإنسانية في التعامل مع الآخرين وزيادة مهارات وقدرات الخريجين، بما يحقق أعلى درجات السلامة الأمنية الميدانية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة والثقة بالنفس وسرعة اتخاذ القرار.

وهنأ قائد قوات أمن المنشآت، (63) خريجًا استفادوا من الدورة بالتدريب على جميع برامج دبلوم العلوم الأمنية للضباط وأمن وحماية المنشآت، فيما عبّر الخريجون عن مشاعر الفخر والاعتزاز لانضمامهم لزملائهم في ميادين العز والشرف وخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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17:37ت م

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