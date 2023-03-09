السعودية اليوم / جامعة "كاوست" تطلق مركز البيانات المتطور بالتعاون مع شركة مركز بيانات الخليج "GDH"



جدة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم مركز البيانات التجاري المطور من "الجيل الثالث"؛ وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في البيانات .

وسيضم المركز الذي تبلغ مساحته 27600 متر مربع، مجموعة من المساحات المكتبية تبلغ 8000 متر مربع، مع طاقة استيعابية دنيا من تقنية المعلومات تبلغ 14,4 ميجاواط لعملائه في المستقبل؛ وستكون "كاوست" أول جامعة في المنطقة تمتلك مركز بيانات تجاري من الجيل الثالث داخل حرمها الجامعي.

وتهدف هذه المنشأة الجديدة إلى تلبية احتياجات مراكز البيانات في المملكة، وتقديم خدمات سحابية متقدمة؛ مما يؤكد على النمو المستمر لكاوست وريادتها كوجهة للبحث العلمي والتقني من خلال جذب شركاء متميزين في تقنيات المستقبل.

ويعمل المركز على تعزيز التعاون الدولي،؛ مما يسهم في تنمية المعرفة واقتصاد الابتكار، مما يدعم رسالة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" في معالجة القضايا الملحة مثل: استدامة الطاقة والبيئة وغيرها من العناصر الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

كما تعتبر هذه الشراكة بين "كاوست"، ومركز بيانات الخليج؛ من الشركات المهمة للجامعة؛ لأنها ستلبي احتياجات مركز بياناتها بالإضافة إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات الأخرى التي تتطلع إلى تخزين بياناتها القيمة في الجامعة والحفاظ عليها في بيئة آمنة.

من جانبه أوضح مدير تقنية المعلومات في "كاوست" جيسون روس؛ أن المركز الذي يقع في مدينة الأبحاث والتقنية داخل الحرم الجامعي؛ سيمكن الجامعة من تطوير الابتكارات الرقمية، ودعم الأبحاث المتقدمة في الجامعة؛ مشيراً إلى أنه من خلال أحدث المرافق التي توفرها شركة مركز بيانات الخليج، ستتحقق معالجة وتخزين وتحليل الكميات الهائلة من بيانات برامج الجاامعة البحثية المتقدمة.

وأضاف أن المركز سيمكن الجامعة أيضاً من تسريع مبادرات "كاوست" البحثية، وتعزيز التعاون بين التخصصات المختلفة، ودفع الابتكار في مجالات متنوعة تغطي الطاقة وعلوم البيئة وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا الحاسوبية.

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17:37ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.