

الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدكتور كريستوس كريستو.

وجرى خلال الاستقبال ، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنظمة، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

17:11ت م

0144





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس منظمة أطباء بلا حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.