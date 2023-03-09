السعودية اليوم / الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل سفير جمهورية تشاد



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقر التحالف بمدينة الرياض، معالي سفير جمهورية تشاد لدى المملكة العربية

وتم خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين التحالف الإسلامي وجمهورية تشاد.

واستمع معالي السفير خلال اللقاء لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف، كما اطلع السفير على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.

وأشاد السفير الجنيدي بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف فيما يتعلق بمحاربة آفة الإرهاب والقضاء عليه متشاركاً مع المنظمات والتحالفات الدولية التي تُعنى بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف، والدور الكبير والريادي الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية في دعم التحالف، وكل ما من شأنه قطع دابر الإرهاب والجماعات الإجرامية.

من جانب آخر أكد اللواء المغيدي الأهمية الإستراتيجية لدولة تشاد على المستوى الدولي نظير موقعها الإستراتيجي في قارة أفريقيا، وكونها إحدى الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب منذ إنشائه، وتقوم بدور فاعل في مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، منوهاً بتطلع التحالف الإسلامي في استقبال ممثلي دولة تشاد ليعملوا جنباً إلى جنب مع زملائهم ممثلي الدول الأخرى في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

// انتهى //

16:43ت م

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الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقر التحالف بمدينة الرياض، معالي سفير جمهورية تشاد لدى المملكة العربية السعودية حسن صالح القدم الجنيدي.وتم خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين التحالف الإسلامي وجمهورية تشاد.واستمع معالي السفير خلال اللقاء لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف، كما اطلع السفير على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.وأشاد السفير الجنيدي بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف فيما يتعلق بمحاربة آفة الإرهاب والقضاء عليه متشاركاً مع المنظمات والتحالفات الدولية التي تُعنى بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف، والدور الكبير والريادي الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية في دعم التحالف، وكل ما من شأنه قطع دابر الإرهاب والجماعات الإجرامية.من جانب آخر أكد اللواء المغيدي الأهمية الإستراتيجية لدولة تشاد على المستوى الدولي نظير موقعها الإستراتيجي في قارة أفريقيا، وكونها إحدى الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب منذ إنشائه، وتقوم بدور فاعل في مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، منوهاً بتطلع التحالف الإسلامي في استقبال ممثلي دولة تشاد ليعملوا جنباً إلى جنب مع زملائهم ممثلي الدول الأخرى في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.// انتهى //16:43ت م0139

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