

الدمام 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

أطلق تجمع الشرقية الصحي اليوم حملة "صيامي صحي" بالتعاون مع جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر، لتوعية المرضى وأفراد المجتمع بمختلف اللغات قبل حلول شهر رمضان المُبارك وتزويدهم بالمعلومات اللازمة للتحضير للصيام الصحي.

وأوضح التجمع أن الحملة تهدف إلى توعية كافة المجتمع بمختلف اللغات لتوعيتهم بالسلوكيات المعززة للصحة خلال شهر رمضان المبارك، لتصحيح العادات الضارة بالصحة المنتشرة، مشيرًا إلى أنه خلال هذا العام تم إضافة 7 لغات من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنه للاستفادة من الحملة التوعوية حيث حرص تجمع الشرقية الصحي على تواجد فرق تطوعية صحية في مراكز التموين الغذائي قبل بداية الشهر الفضيل للتفاعل مع الجمهور، والإجابة على استفساراتهم مع استمرار الحملة والجهود التوعية إلى نهاية شهر رمضان المبارك بإذن الله.

// انتهى //

16:13ت م

0133





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة "صيامي صحي" بسبع لغات مُختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.