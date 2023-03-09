السعودية اليوم / جامعة نايف تختتم مشاركتها في القمة الشرطية العالمية في دبي



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

اختتمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اليوم مشاركتها في أعمال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، التي نظمتها شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى 3 أيام، بحضور نخبة من القيادات الشرطية العالمية ووكالات إنفاذ القانون والخبراء والمختصين في العلوم الأمنية، وشارك في فعالياتها 250 شركة عارضة وأكثر من 200 متحدث من مختلف المؤسسات والهيئات الشرطية على مستوى العالم، حيث شهد جناح الجامعة في المعرض إقبالاً من الزوار من القيادات الأمنية والخبراء والمختصين.

وشهدت فعاليات القمة مشاركة علمية للجامعة ضمن ندوات وورش عمل المؤتمر إضافة إلى جناحها بالمعرض المصاحب، تمثلت في أوراق عمل بحثية قدمها الدكتور حاتم أحمد في مجال علم السموم الجنائي، وورقة أخرى لأستاذ علوم الأدلة الجنائية والجينات الوراثية بجامعة نايف البروفسور هادي سبتي تناول فيها جوانب من علم الأدلة الجنائية التي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الوطني ومواكبة التطورات المستمرة في المجال التكنولوجي بما يدعم جهود الجامعة في تحقيق الأمن وتعزيز صدارتها في المجالات الأمنية.

وأكد معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد البنيان في تصريحات لوسائل الإعلام بالمؤتمر؛ أن القمة الشرطية العالمية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال العلوم الشرطية، ومن أهم المعارض الدولية المتخصصة التي تستهدف القطاعات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها المبتكرة في دعم العمل الشرطي.

وحظي جناح الجامعة بإشادة العديد من القيادات الأمنية العربية والدولية الذين اطلعوا على جهودها وإنجازاتها في مجالات العلوم الشرطية والعدلية، حيث أكد معالي الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي خلال زيارته للجناح أن جامعة نايف تعد من أهم الجامعات المتخصصة في الدراسات والأبحاث في تخصصات العلوم الشرطية والعلوم الأمنية مشيدًا بما تمتلكه الجامعة من خبرات وإمكانات مكنت المهتمين بالشأن الأمني من الاستفادة منها واكتساب الخبرات الأكاديمية والتدريبية والبحثية التي تعزز قدراتهم في مجال عملهم بما يسهم في تطوير الأجهزة الأمنية.

من جهته قال رئيس المنسقين في إدارة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة توفيق مرشد أن هناك تعاون وتنسيق دائم بين الأمم المتحدة وجامعة نايف في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب ما تتمتع به جامعة نايف من إمكانيات تقنية وعلمية تعزز فرص التعاون والتنسيق وتقديم الدعم عربيًا ودوليًا.

كما أشاد مدير الأكاديمية الملكية للشرطة بمملكة البحرين العميد فواز حسن الحسن بأنشطة وفعاليات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تخدم العمل الشرطي العربي لاسيما في مجال الدورات التدريبية التي تواكب تحديات العصر وتتناول القضايا الأمنية مثار الاهتمام الدولي، إضافة إلى حضورها الدائم في المؤتمرات والمنتديات الأمنية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين الجامعة والمؤسسات الأمنية البحرينية.

فيما حظي الجناح بإشادة الشرطة السويسرية خلال زيارة شواب جيرهارد الذي نوه باهتمام الجامعة بالبرامج الأكاديمية والتدريبية المتطورة والمتخصصة لأجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني العربي الدولي.

يشار إلى أن جناح الجامعة شهد إطلاق العديد من النقاشات التي تناولت آليات مكافحة الجرائم والحد من الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها وسبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين الخبراء العرب في هذه المجالات، كما شهد اليوم الأخير للقمة العالمية الشرطية مؤتمرات دولية لبحث قضايا المخدرات والأدلة الجنائية، وجلسة نقاشية عن الجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال بحضور نخبة من القيادات الشرطية العربية والدولية.

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16:12ت م

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