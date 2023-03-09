السعودية اليوم / انطلاق النسخة الثانية من مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة حائل



حائل 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

انطلق اليوم مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بنسخته الثانية بمنطقة حائل في منتزه المغواة الترفيهي، ويستمر المهرجان لمدة خمسة أيام، مستهدفاً الأهالي والمقيمين في المنطقة والمناطق المجاورة لها.

ويهدف المهرجان إلى التعريف بأهم مواقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية السياحية والترفيهية، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في دعم هذه الأهداف والأنشطة.

ويضم المهرجان عدداً من الفعاليات المتنوعة كأنشطة الحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات السوق الشعبي، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال والأمسيات الفنية وأنشطة التشجير والزراعة إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي المميزة.

وحرصت الهيئة على تقديم العديد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة لزائري المهرجان، مشيرة إلى أن الدخول للفعاليات سيكون مجاناً طيلة أيام المهرجان.

يُذكر أنّ محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، هي أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، بمساحة تزيد على 130 ألف كيلو متر مربع؛ حيث تمتد المحمية بين أربع مناطق إدارية، وهي الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية، وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو والمتمثلة في منطقة جبة.

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16:07ت م

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