السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يتابع المشروعات الخدمية في بارق



أبهـا 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة , محافظة بارق ( 120 كم شمال مدينة أبها ) للاطلاع على المشروعات الخدمية والبلدية التي تشهدها المحافظة حاليا ، إضافة إلى المشروعات المستقبلية التي يحتاجها الأهالي وتعزيز المبادرات الاجتماعية في المحافظة . كذلك ناقش سموه مع القيادات الإدارية في المحافظة خطط تطوير الأداء في جميع القطاعات الحكومية .

وخلال جولة سمو تركي بن طلال اطلع على ما تم إنجازه في "برنامج التميز" الذي وجّه بتطبيقه في المدرسة الأولى للطفولة المبكرة بالمحافظة لتكون نموذجا لغيرها .

وفي هذا الصدد أشار مدير تعليم محايل عسير منصور آل شريم أن برنامج "التميز" التعليمي تم تعميمه على جميع مكاتب التعليم التابعة للإدارة بعد أن ثبت فعاليته في تطوير العملية التعليمية للمراحل الدراسية الأولى.

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16:05ت م

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