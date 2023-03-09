السعودية اليوم / برنامج جودة الحياة ورابطة الهواة لكرة القدم يوقعان مذكرة تعاون لإقامة شراكة إستراتيجية



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

وقع مركز برنامج جودة الحياة، اليوم، مذكرة تعاون مع رابطة الهواة لكرة القدم بهدف إقامة شراكة إستراتيجية بين الطرفين لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الداعمة للهواة وأندية الهوايات في المملكة.

ووقع المذكرة من جانب مركز برنامج جودة الحياة، الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية مشعل بن عبيد الرشيد، ومثّل رابطة الهواة لكرة القدم رئيس مجلس الإدارة عادل بن يوسف الفقي.

وتهدف المذكرة إلى العمل على رفع الوعي بهواية كرة القدم بهدف زيادة عدد أندية الهواة المختصة باللعبة، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تمكين أندية الهواة، والتعاون لجذب المهتمين باللعبة من أفراد ومجموعات لدعمهم وتمكينهم من ممارسة هوايتهم، إضافة إلى التعاون لتنفيذ برامج وفعاليات داعمة لتنشيط أندية الهواة لكرة القدم.

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15:57ت م

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