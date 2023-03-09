

نجران 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

تفقد محافظ شرورة المكلف موفق العنزي اليوم، منفذ الوديعة الحدودي للاطّلاع على سير العمل في المنفذ ومستوى الخدمات المقدمة لعابريه , وما يحتويه جمرك المنفذ من تجهيزات وكبائن وصالات انتظار وساحات تفتيش جمركي، إضافةً إلى الخدمات المقدمة عبر جوازات المنفذ والمحجر الصحي.

واطلع على الجهود المبذولة من مختلف القطاعات التي تعمل ضمن منظومة متكاملة لخدمة عابري المنفذ وتيسير معاملة دخولهم وخروجهم من وإلى المملكة، وتقديم جميع الخدمات للقادمين من اليمن إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

//انتهى//

15:57ت م

0127





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ شرورة المكلف يتفقد منفذ الوديعة الحدودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.