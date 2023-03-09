السعودية اليوم / سمو رئيس الجامعة الإسلامية يستقبل السفير الفرنسي



المدينة المنورة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

استقبل سمو رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان في مكتبه اليوم، السفير الفرنسي للمملكة لودوفيك بويّ، الذي يقوم بزيارة لعدد من مرافق الجامعة.

وقال السفير الفرنسي إن زيارته للجامعة هي الثانية , مثمنا لقاءه بسمو رئيس الجامعة الاسلامية , وزيارة العديد من المرافق في الجامعة.

وأبدى إعجابه بما شاهده خلال زيارته للجامعة وخاصة وأن هناك أكثر من ١٥٠ طالبا فرنسيا يمكنهم الاستفادة من هذه المرافق والخدمات التي وفرتها الجامعة لطلابها.

كما التقى السفير الفرنسي عددا من طلاب الجامعة من الجمهورية الفرنسية.

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15:56ت م

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