السعودية اليوم / سفير المملكة لدى إثيوبيا يلتقي مدير مركز دار الفكر للبحوث



أديس أبابا 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا، الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، في مكتبه بمقر السفارة اليوم، مدير مركز دار الفكر للبحوث، محمد سراج العروسي.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون في مجال البحوث العلمية والأكاديمية بين البلدين.

// انتهى //

15:52ت م

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