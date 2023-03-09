السعودية اليوم / سماهر الرويلي قصة نجاح في مجال المقاولات والبناء



طريف 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

أحرزت المرأة السعوديّة، تقدمًا غير مسبوق بانضمامها إلى سوق العمل مستفيدة من تمكينها الذي هو إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030 لاستنهاض طاقتها وأدوارها المختلفة والفاعلة في المجتمع السعودي.

وزاولت المرأة

وحاورت وكالة الأنباء السعودية "واس " الرويلي حول مشوارها العملي في هذا المجال، قائلة: إنه قبل ثلاث سنوات بدأت ببيع الحديد الخاص بأعمال البناء عبر عملها مع إحدى الشركات، ولكنها مع الوقت تعرفت على أسرار البناء والخرسانة واكتسبت الخبرة التي أهلتها لتكون قائدة لمن تطمح في امتهان أعمال البناء.

وأشارت إلى أن رؤية المملكة 2030 ألهمتها وشجعتها على العمل بمهنة المقاولات والبناء، مستثمرةً خبرتها بافتتاح مؤسسة مقاولات خاصة بها، في ظل دعم وتشجيع أسرتها ومثيلاتها من النساء من حولها.

وأكدت الرويلي أنها لا تقوم بحمل الخشب أو الحديد كما يتصور البعض، لكنها تقوم بأعمال المتابعة والإشراف من بدء مرحلة الحفر للبناء وحتى تسليم المفتاح، واضعةً بصمة المرأة الجمالية في فن البناء، ومقترحة أفكار تصميمية للتنفيذ.

وراهنت الرويلي على صمودها في هذا المجال، الذي اعتبره كثيرون لا يتناسب مع المرأة، مؤكدةً أنها تواصل عملها بكل حب وتفان في مجال كان يومًا ما حكرًا على الرجال، موجهةً رسالتها لكافة النساء، أعملن ما تحببن بصدق وتفان وسوف تجدن الرزق في أي وظيفة تخترنها، مشددة على أن المرأة السعودية قادرة بالعزيمة والإصرار على تحدي الظروف الصعبة والنجاح في جميع المهن مهما كانت صعبة خاصة إذا أحبت ما تعمل.

// انتهى //

15:07ت م

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طريف 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واسأحرزت المرأة السعوديّة، تقدمًا غير مسبوق بانضمامها إلى سوق العمل مستفيدة من تمكينها الذي هو إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030 لاستنهاض طاقتها وأدوارها المختلفة والفاعلة في المجتمع السعودي.وزاولت المرأة السعودية مهنًا ووظائف في مجالات يغلب عليها العمل الشاق من بينها قطاع البناء والمقاولات فقد طرقت سماهر الرويلي من محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية هذه المهنة وحققت فيها نجاحات كبيرة، مستفيدة من البرامج والمبادرات الحكومية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وحاورت وكالة الأنباء السعودية "واس " الرويلي حول مشوارها العملي في هذا المجال، قائلة: إنه قبل ثلاث سنوات بدأت ببيع الحديد الخاص بأعمال البناء عبر عملها مع إحدى الشركات، ولكنها مع الوقت تعرفت على أسرار البناء والخرسانة واكتسبت الخبرة التي أهلتها لتكون قائدة لمن تطمح في امتهان أعمال البناء.وأشارت إلى أن رؤية المملكة 2030 ألهمتها وشجعتها على العمل بمهنة المقاولات والبناء، مستثمرةً خبرتها بافتتاح مؤسسة مقاولات خاصة بها، في ظل دعم وتشجيع أسرتها ومثيلاتها من النساء من حولها.وأكدت الرويلي أنها لا تقوم بحمل الخشب أو الحديد كما يتصور البعض، لكنها تقوم بأعمال المتابعة والإشراف من بدء مرحلة الحفر للبناء وحتى تسليم المفتاح، واضعةً بصمة المرأة الجمالية في فن البناء، ومقترحة أفكار تصميمية للتنفيذ.وراهنت الرويلي على صمودها في هذا المجال، الذي اعتبره كثيرون لا يتناسب مع المرأة، مؤكدةً أنها تواصل عملها بكل حب وتفان في مجال كان يومًا ما حكرًا على الرجال، موجهةً رسالتها لكافة النساء، أعملن ما تحببن بصدق وتفان وسوف تجدن الرزق في أي وظيفة تخترنها، مشددة على أن المرأة السعودية قادرة بالعزيمة والإصرار على تحدي الظروف الصعبة والنجاح في جميع المهن مهما كانت صعبة خاصة إذا أحبت ما تعمل.// انتهى //15:07ت م0116

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