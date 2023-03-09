السعودية اليوم / رئيس أركان الجيش الجزائري يلتقي نظيره الليبي



الجزائر 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

التقى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد، الذي يزور الجزائر حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون بين البلدين في المجال العسكري، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة.

// انتهى //

15:22ت م

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