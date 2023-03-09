السعودية اليوم / التشغيل والصيانة بالمسجد النبوي تستكمل جاهزيتها لشهر رمضان



المدينة المنورة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

أكملت إدارة التشغيل والصيانة بالمسجد النبوي الاستعدادات والتجهيزات للتأكد من جاهزية الخدمات لشهر رمضان مبارك.

وأنهت الإدارة جاهزية غرفة التحكم الرئيسية وغرفة الصوت ومضخات خزانات زمزم وتجهيزات التكييف والتهوية بالمسجد النبوي، ومشروع تهيئة ممر مدخل باب (340) بالساحات الشمالية الذي تنفذه وكالة شؤون المسجد النبوي بالتعاون مع أمانة المدينة المنورة، وكذلك تم التأكد من جاهزية السلالم الكهربائية والمصاعد إضافة إلى بعض مرافق دورات المياه الجاري تهيئتها للساحة الغربية الجديدة.

// انتهى //

14:54ت م

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